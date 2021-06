Moet Cavendish naar de Tour in plaats van Bennett? "Waarom niet allebei?"

Mark Cavendish snelde zondag naar zijn vijfde zege van het seizoen. Als vervanger van Sam Bennett, die sukkelt met zijn knie, schoot hij raak in de slotetappe van de Baloise Belgium Tour.

Met de Tour de France in aantocht (die begint op 26 juni) werpt de vraag zich op of Cavendish al dan niet aan de start moet verschijnen in Brest.

"Er is op dit moment nog geen sprake van om Cavendish naar de Tour te sturen", vertelt Renaat Schotte. "Om diverse redenen."

"Uit dat interview na de rit kan je vanalles afleiden. Mij is vooral de column van Lefevere (in Het Nieuwsblad, red) bijgebleven."

"Daarin zei hij dat Cavendish niet voor een minimumcontract in de Ronde van Frankrijk wil koersen. Dan gaat het om een geldkwestie."

"Misschien moeten ze Bennett met last aan zijn patellapees thuis houden? Dat zijn vervelende blessures die soms lang aanslepen. Als ze geen andere keuze hebben, dan zullen ze om de tafel moeten zitten met Cavendish."

"Want dit stond nooit in het initiële plan. Ik denk niet dat ze hem op dit niveau verwacht hadden. Ik denk hijzelf ook niet. Eigenlijk is het een luxeprobleem."