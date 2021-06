"Mijn wereld stort in": Tokio is voor Githa Michiels weer een vraagteken na val

Githa Michiels is sinds eind vorige week zeker van haar ticket voor de Spelen in Tokio, maar het werd een feestje in mineur.

In Oostenrijk kwam onze landgenote gisteren ten val. "Ik maakte een lelijke val nadat ik een andere renster had proberen te ontwijken", schrijft ze op haar Instagram.

"Ik had veel pijn en ik voelde meteen dat er iets fout was. Na een bezoekje aan het ziekenhuis stortte mijn wereld in. Ik heb een breuk opgelopen."

Een exacte diagnose heeft Michiels nog niet vrijgegeven. De gevolgen voor haar deelname aan de mountainbikewedstrijd in Tokio (27 juli) zijn nog niet bekend.