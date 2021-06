Karl looft superprof Ronaldo: "Water en geen cola? Zijn 5e EK is geen toeval"

Karl Vannieuwkerke: "Op die persco zit Cristiano Ronaldo. De sterspeler van Portugal zet zich neer en ziet daar de attributen van de sponsors: 2 flesjes cola en een flesje water. Wat doet Ronaldo? Hij zet die 2 flesjes cola ostentatief aan de kant."

"Dat Ronaldo straks zijn 5e EK speelt, is geen toeval. Hij is 36 jaar en verzorgt zich nog altijd uitstekend, hij is een rasatleet en maakt zich boos als Ronaldo Junior een cola of een Fanta drinkt. Als hij frieten eet, dan is het helemaal ruzie."

"Akkoord, Cristiano Ronaldo overdrijft misschien een beetje, maar het feit dat hij nog altijd op dit niveau zit, heeft te maken met dit soort dingen: je optimaal verzorgen. Het zou ons dan ook niet verbazen als hij Portugal dinsdag voorbij Hongarije loodst."