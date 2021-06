Het EK van alle records: Ronaldo wil geschiedenisboeken op zijn eentje domineren

Enige speler met 5 EK's

Vanavond is de eerste mijlpaal al een feit. 17 spelers kwamen ooit in actie op 4 EK's: Lothar Matthäus en Peter Schmeichel waren de eersten in 2000, nadien zouden onder meer Lilian Thuram, Gianluigi Buffon en Zlatan Ibrahimovic hetzelfde doen. Maar als hij straks niet van het trapje in de bus valt, is Ronaldo vanavond de eerste met 5 EK's achter zijn naam: dat van 2004, 2008, 2012, 2016 en nu 2020.

Een piepjonge Ronaldo op zijn eerste EK in 2004.

Recordschutter aller tijden op EK

Straks misschien beter, maar zeker niet straffer. De recordschutters op EK's zijn momenteel Michel Platini en Ronaldo, allebei met 9 treffers. Nog eentje en Ronaldo springt dus over de Fransman. Alleen: Platini scoorde zijn 9 goals allemaal op het EK van 1984. Bij Ronaldo zijn ze verspreid over 4 edities. De balans tot dusver: 2 in 2004, 1 in 2008, 3 in 2012 en 3 in 2016.

Michel Platini op zijn fenomenale EK in 1984.

Recordaantal goals aller tijden

Het record der records. Cristiano Ronaldo is amper 5 doelpunten verwijderd van het legendarische aantal interlanddoelpunten van Ali Daei. De Iraanse spits scoorde in totaal 109 keer voor Iran. "Ronaldo zal mijn record verbeteren, daar ben ik zeker van", vertelde Daei daar recentelijk over. "Het zou een ware eer zijn voor mij." Mocht Ronaldo daarin slagen op dit EK zou het de prestatie alleen maar grootser maken. Voor een ander straf internationaal record zal Ronaldo sowieso nog even moeten wachten. Met 175 caps heeft hij nog 9 wedstrijden nodig om de Egyptenaar Ahmed Hassan te evenaren. Op dit EK kan de Portugees evenwel maximaal 7 keer in actie komen.

De huidige recordschutter aller tijden: de Iranees Ali Daei.

Meeste gewonnen EK-wedstrijden

Aan delen doet hij niet. Het record van meeste gewonnen EK-wedstrijden deelt Cristiano Ronaldo momenteel met Cesc Fabregas en Andres Iniesta (11). Eén zege op dit toernooi zou het Spaanse duo uit de geschiedenisboeken blazen. Vanavond tegen Hongarije krijgt Ronaldo op papier zijn beste kans. Nadien volgen moeilijke duels tegen Frankrijk en Duitsland.

Ronaldo in duel met de man met wie hij momenteel nog een record deel: Andres Iniesta.

Aantal EK-finales

Onmogelijk is het allerminst. Door de ongeziene weelde van de Portugese nationale ploeg zou de titelverdediger zomaar opnieuw tot in de finale van het EK kunnen geraken. In dat geval zou Ronaldo een zoveelste record op zak steken. Momenteel zijn er 24 spelers die al 2 keer in een EK-finale stonden. Daarbij veel Duitsers (door de opeenvolgende finales in '72 en '76, plus '92 en '96) en Spanjaarden ('08 en '12). Ronaldo stond in de finales van 2004 (verlies tegen Griekenland) en 2016 (winst tegen Frankrijk). Een derde keer "all the way" gaan zou uniek zijn.

Oudste doelpuntenmaker in EK-finale

Mocht Portugal de finale halen, zal Ronaldo zich ongetwijfeld ook willen laten zien. Iets dat door een blessure niet lukte in 2016.



Toen kreeg hij al de kans om het record van Bernd Hölzenbein te breken, die 30 jaar en 103 dagen oud was toen hij scoorde in de EK-finale van 1976. Ronaldo zal 36 jaar en 156 dagen oud zijn wanneer de apotheose van dit EK op het programma staat.

Matchen met meerdere goals

Eentje is geentje. Zeven spelers vonden al tijdens twee matchen op een EK meer dan één keer de weg naar doel: Gerd Müller, Michel Platini, Rudi Völler, Wayne Rooney, Antoine Griezmann, Romelu Lukaku en uiteraard Cristiano Ronaldo. Als de Portugees op dit EK twee keer raak schiet tijdens hetzelfde duel zet hij ook dat record op zijn naam.

Huidige records verbeteren

Een beetje extra marge inbouwen kan nooit kwaad. Ronaldo kan op dit EK ook zijn huidige records verder aanscherpen. Denk maar aan het meeste aantal matchen op een EK (21), meeste EK's waarop iemand scoorde (4) en meeste matchen waarin iemand scoorde (7).

