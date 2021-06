Frank Raes in onze FB-Live: "Je snapt toch niet dat Löw nog bondscoach is?"

Na 8 WK’s en 7 EK’s ter plaatse beleeft Frank Raes een groot toernooi van thuis. Tussen zijn shifts als Journaal-anker door kwam hij langs in onze - tijdens het EK - dagelijkse Facebook Live. Daarin uitte Frank zijn twijfels bij de extra-sportieve keuzes van de Duitse voetbalbond: "Het is daar een bizarre situatie."

Het hobbelige parcours van Löw

Frank Raes had het in onze Facebook Live over Duitsland. Vooral bondscoach Joachim Löw moest het ontgelden. "Het begon al toen hij de 'oude mannen’ Thomas Müller en Mats Hummels te vroeg aan de kant schoof. Een heel slechte zet van Löw." "Hummels heeft nog steeds een uitstekend positiespel en Müller, het ‘Lieblingskind’ van Duitsland, blaakt van het zelfvertrouwen. Hij heeft zijn eigen stijl en is nog altijd goed voor doelpunten. Uiteindelijk moest Löw toch zwichten voor de publieke opinie."



Hansi Flick moest al bondscoach zijn tijdens dit EK. Frank Raes

"Je begrijpt toch niet dat Löw nog bondscoach is? Wetende dat hij zal vertrekken en dat opvolger Hansi Flick al klaar staat in de coulissen. Dat is toch een zeer bizarre situatie?" "Ze hadden Flick nu al moeten installeren als bondscoach van Duitsland. En Löw, die alles heeft meegemaakt en vanalles heeft gewonnen, laat je in vrede gaan."

'Oude mannen' Müller en Hummels werden door Löw terug opgevist bij Duitsland

Ook bij Frankrijk zit een haar in de boter

Ook de ruzie tussen Olivier Giroud en Kylian Mbappé is Raes niet ontgaan. "Bij Frankrijk is het onrustig. Dat vind ik fijn. Frankrijk is altijd een broeihaard voor akkefietjes. Mbappé heeft dat nu op de persconferentie wel slim opgelost."

"“Maar toch… Het is niet ondenkbaar dat de latere kampioen z’n eerste wedstrijd verliest. Het was zo met Spanje, toen het op het WK 2010 zijn openingswedstrijd tegen Zwitserland verloor." "Ook Nederland kwam het tegen in 1988 tegen de Russen, die ze dan later in de finale versloegen. Mocht dat gebeuren met Frankrijk, dan zal dat mentaal wegen, want de Franse voetbalpers zal er bovenop zitten. Maar dramatisch hoeft het dus niet te zijn."

Het is niet ondenkbaar dat een latere kampioen z'n eerste wedstrijd verliest. Mentaal zal het wegen, maar een drama is het niet. Frank Raes

"Toch zijn de Fransen voor mij ook nog altijd de grote favoriet. Veel meer dan Duitsland, ook al ben je er nooit mee klaar." "Frankrijk heeft een uitzonderlijke kern, in elke linie staan ze goed en met Benzema hebben ze er nu nog een topspits bij. Veel meer dan Duitsland. En dan heb je nog die hele goede ploeg van Portugal. Ik hoop dat ze alle drie doorgaan naar de volgende ronde."

"En die kans zit er wel in, want nu worden er 36 wedstrijden gespeeld om maar 8 afvallers te hebben. 4 beste derdes gaan door. Ik heb nog een EK met 4 deelnemende ploegen meegemaakt, om maar even te schetsen hoe de tijden zijn veranderd en de toernooien zijn vervormd door bijvoorbeeld de tv-industrie."



Mbappé (hier met Benzema) heeft zijn brandje met Giroud al geblust

