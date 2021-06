Dit is het parcours van het BK wielrennen van zondag in Waregem

Het parcours is door de organisatoren opgedeeld in drie soorten rondes: bij de mannen volgt er een lange aanloop via de Briek Schotte- en André Defoort-rondes, die telkens vier keer afgelegd worden, alvorens er aan de vier finalerondes van telkens iets meer dan zestien kilometer wordt begonnen.

Het startschot van het derde BK ooit in Waregem wordt aan de hippodroom gegeven, de finish ligt aan de Verbindingsweg, in de buurt van het Regenboogstadion.

"Parcours is selectief genoeg"

"Het is geen Parijs-Roubaix of Luik-Bastenaken-Luik, maar de kasseistrook van 800 meter, een stuk vals plat, de Holstraat en de Karmelberg (300m aan drie procent stijgingspercentage, maar wel op slechts drie kilometer van de finish) moeten het parcours toch selectief genoeg maken om de beteren vooraan te brengen."

"Waregem moest in de kijker staan en tegelijkertijd moest het parcours selectief genoeg zijn. Aangezien er te weinig natuurlijke hindernissen zijn in Waregem zelf, zijn we deels moeten uitwijken naar Kruisem en Nokere."

Technische fiches BK mannen en vrouwen:

Die lopen allen via de Verbindingsweg, Zuiderlaan, Kruisem, Holstraat (helling), Karmeldreef (helling), Brouwerijstraat, Rooseveltlaan en de Verbindingsweg. Na 122,4 kilometer kennen we omstreeks 13.15 u de opvolgster van Lotte Kopecky.

Op de Vijfseweg vat men de 2e en 3e Briek Schotte-ronde aan die eveneens 18,2 kilometer groot is. Na 56,9 kilometer start de 4e Briek Schotte-ronde die na de doortocht in Deerlijk richting de Verbindingsweg gaat waar nog 3 finaleronden wachten van elk 16,1 kilometer.

Start om 10 u aan de Hippodroom van Waregem. De officiële start volgt op de Oosterlaan van waar de 1e Briek Schotte-ronde wordt aangevat van 18,2 kilometer. Dit met passages in Deerlijk om zo weer naar Waregem te draaien via onder andere de Westerlaan en de Noorderlaan.

Na 156,9 kilometer wachten de 4 finaleronden van elk 16,1 kilometer die lopen over de kasseien van de Heerlegemstraat, Holstraat (helling), Karmeldreef (helling), Brouwerijstraat, Rooseveltlaan en de Verbindingsweg. Na 221,3 kilometer kennen we daar omstreeks 17.25 u de opvolger van Dries De Bondt. .

Op de Vijfseweg vat men de 2e en 3e Briek Schotte-ronde aan die eveneens 18,2 kilometer lang is. Na 56,9 kilometer start de 4e Briek Schotte-ronde die na de doortocht in Deerlijk richting de Verbindingsweg gaat. Daarna trekken de renners de 4 André Defoort-ronden, elk 20,7 kilometer groot, in.

Start om 12.05 u aan de Hippodroom van Waregem. De officiële start volgt op de Oosterlaan van waar de 1e Briek Schotte-ronde wordt aangevat van 18,2 kilometer. Dit met passages in Deerlijk om zo weer naar Waregem te draaien via onder andere de Westerlaan en de Noorderlaan.

Canvas, Eén, livestream en Radio 1

Bij Sporza zit u uiteraard op de eerste rij om het BK te volgen. Op onze website en in onze app volgen we de vrouwenkoers van bij de start met tekstupdates, de finale is vanaf 12 u live te bekijken op Canvas en met livestream op onze platformen.

Bij de mannen houden we u op de hoogte van elke stroomstoot. De uitzending begint om 14 u op Eén. Onze livestream is uiteraard beschikbaar op onze kanalen en ook Radio 1 is uw compagnon de route in West-Vlaanderen.