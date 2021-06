De EK-Tribune, nr 3: "Zielloos Kroatië speelde niet zoals een Balkan-ploeg"

"Ik heb genoten van Nederland-Oekraïne (3-2, red)", zegt Bert Sterckx, die de wedstrijd becommentarieerde voor de radio.

"Het was de beste wedstrijd van het EK tot nu toe, met veel gemiste kansen, emoties en een scoreverloop dat zeer leuk was. Het was een wedstrijd met een verhaal, want na die 2-0 gaf je geen stuiver meer voor de kansen van Oekraïne. Het was een ronduit verdiende overwinning voor Nederland."



"Frank de Boer haalde bij de voorsprong van Nederland zijn organisatie weg door er twee verdedigers uit te halen. Dat was een risico. Als Nederland niet gewonnen had, was daar wel opnieuw wat kritiek op gekomen."

De Nederlandse voetbalromantici ijveren al een poos voor een oer-Hollandse 4-3-3, maar daar heeft bondscoach De Boer geen oren naar.

Sterckx: "Als je de prestatie van Dumfries ziet op rechts, geef je De Boer gewoon gelijk met die 5-3-2. Hij was betrokken in de opbouw van de eerste twee doelpunten, had er zelf eentje of twee kunnen maken en gelukkig voor hem bekroonde hij op het einde dan toch zijn wedstrijd."

Nicolas De Brabander, die tijdens het EK ook matchen verslaat voor de radio: "Dumfries had meer moeten scoren, maar hij heeft wel een grote impact gehad op het systeem van Nederland."

"Een offensieve wingback kan het verschil maken. Vergelijk het met Spinazzola bij Italië op links en Meunier bij België op rechts. Dat systeem heeft meerdere ploegen al genekt in dit toernooi."