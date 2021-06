Corona-alarm bij Spanje: topspeelster Alba Torrens test positief

België speelt al zijn poulewedstrijden in Straatsburg. De 4 groepswinnaars stoten rechtstreeks door naar de kwartfinales. De nummers 2 en 3 van groep C spelen barrages tegen de nummers 2 en 3 van groep D voor een plaats in de kwartfinales. Vanaf de halve finales worden alle matchen gespeeld in Valencia.