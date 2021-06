Brazilië wint openingsmatch Copa America zonder te schitteren tegen gehavend Venezuela

Neymar was op niveau, maar zijn teammaats volgden hem niet echt. Net als in zijn 2 vorige duels (tegen Ecuador en Paraguay in de WK-kwalificaties, red) kwam de PSG-vedette tot een goal en assist.

Die nieuwe jongens waren vooral nieuwelingen en actief in de Venezolaanse competitie. De bezoekers misten dus enorm veel ervaring, maar verdedigden wel goed in blok.

De Venezolaanse bondscoach José Pereiro riep in allerijl 15 nieuwe spelers op, omdat daags voor de Copa bleek dat zijn selectie geteisterd werd door 8 coronaspelers, plus nog wat geblesseerden.

De doelpunten van Brazilië:

Colombia klopt Ecuador met fraaie ingestudeerde vrijschop

In de 2e wedstrijd in Groep B boekte Colombia een zuinige 1-0-zege tegen Ecuador. De goal was er wel eentje om in te lijsten: het sluitstuk van een mooi ingeoefende vrijschop.

Cardona nette kort voor de rust de bal: hij zette zelf de actie in, 2 ploegmaats devieerden de bal behendig weer in zijn richting, waarna Cardona het afmaakte.

Het doelpunt was in eerste instantie afgekeurd, maar de VAR was clement. Ecuador was na de rust de betere ploeg, maar kon dat niet omzetten in een verdiende goal.

Colombia speelde slim, gaf coach Rueda toe, Ecuador liet ons niet toe om ons spel te spelen. In november won Ecuador nog met 6-1 van Colombia in de WK-voorronde.