Belgian Cats vertrekken om 4u 's ochtends naar EK: "We zijn super excited"

Julie Vanloo sprak onze Sporza-fans al heel vroeg aan op Instagram. "Het is nog maar 10 over 4, maar dat is niet erg. Ik ben "super excited" en ik ben zeker dat de andere Cats ook "super excited" zijn. Want vandaag vertrekken wij naar het EK en ik pak jullie mee. Let's go!"

Linde Merckpoel was ook van de partij om de Cats uit te wuiven. "Ik kon niet anders dan afscheid nemen van de Belgian Cats. Ik heb gelukskatjes meegebracht", klonk het.

Volg de reisdag van de Belgian Cats hier op onze Instagram-pagina.



Donderdag om 15u staat de eerste EK-wedstrijd voor de Cats op het programma. Ze nemen het dan in Straatsburg op tegen Bosnië-Herzegovina.