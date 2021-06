Bashir Abdi over het coronavirus: "Ik was echt in paniek en voelde me slecht"

"Deze wedstrijd was heel belangrijk voor mij. Ik ben iemand die graag wedstrijdritme opdoet. Vorige week was de 10 kilometer in Birmingham al een goede prikkel. Vandaag was deze halve marathon ook heel belangrijk."

"Ik wist niet dat ik zo snel liep. De laatste vijf kilometer had ik weinig informatie. Ik ben iemand die niet graag naar zijn horloge kijkt. Het is een beetje een dubbel gevoel dat ik net naast het Belgische record heb gegrepen", vertelde Abdi.

"Wat ik gevoeld heb, was veel erger dan een griep"

Bashir Abdi kwam ook nog eens terug op zijn coronabesmetting die hij in maart opliep. "Ik heb me drie weken echt heel slecht gevoeld. Drie weken lang heb ik geen enkele intensieve training gedaan na overleg met mijn sportdokter. Velen zeiden dat het niet erg was, dat het vergelijkbaar was met een griep."

"Maar wat ik gevoeld heb, was echt veel erger dan een griep. Ik was zo zwak na iedere duurloop van 30 minuten. Ik was echt in paniek. Die eerste twee weken vooral. Dan voelde ik me echt heel slecht. Spierpijn, misselijkheid, geurverlies en heel weinig slaap. Omdat ik weinig sliep was het ook moeilijk om te herstellen van rustige duurlopen."

Ondertussen is Abdi wel helemaal terug. "Bij de eerste wedstrijd vorige week in Birmingham was ik weer de oude Bashir. Ik had een goed gevoel. Ik denk dat ik perfect op schema zit voor de Olympische Spelen."