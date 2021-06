19e grandslam voor Djokovic: "En toch zelden winnaar in discussie over wie grootste is"

"Hij vindt telkens de mentale weerbaarheid om te vechten en om in de zone te komen. Hij is dan vooral met zichzelf bezig en dat is de oplossing."

Djokovic stond nochtans 2 sets in het krijt in de finale. "Zo'n ommekeer heeft hij al vaak gerealiseerd. Hij concentreert zich dan op zichzelf en zoiets is moeilijk uit te leggen."

"Qua erkenning op dezelfde hoogte staan als Nadal en Federer blijft moeilijk"

Wat is nu de exacte succesformule van Novak Djokovic? Johan Van Herck: "Het is een mix: hij is ongelofelijk compleet."

"Je moet als tegenstander aanvallen, maar Djokovic is zo beweeglijk en is fysiek zo sterk. Hij heeft alles onder de knie. Zijn return is de beste van het circuit."

En toch lijkt de Serviër nog altijd in de schaduw te staan van Rafael Nadal en Roger Federer. "Hij is daar redelijk gevoelig voor. Hij komt bijna nooit als winnaar uit discussies over wie de grootste is."

"Nochtans heeft hij de jongste jaren de meeste grandslams gewonnen en de meeste ATP-toernooien van 1 week. Hij staat ook al lang op nummer 1, hij leidt in de onderlinge duels."

"Maar toch is het moeilijk om op dezelfde hoogte te komen qua erkenning. Van de buitenwereld en bij de spelers zelf."