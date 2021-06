"Het is zeer pijnlijk dat deze Red Panthers er niet bij zijn in Tokio"

Met de bronzen plak op het EK hoefden de Red Panthers niet met lege handen naar huis. Wat is het verschil met de voorbije jaren? "Ze spelen vrank en vrij naar voren. Je merkt dat er meer zelfvertrouwen in die ploeg zit", zegt Floris Geerts. "In de poulefase kwamen ze tegen toplanden als Duitsland en Engeland 2x terug na een achterstand. Dat had ik van de Red Panthers eigenlijk nog niet gezien in zulke wedstrijden en dat is heel sterk." "Er zitten een aantal nieuwe, jonge speelsters in het team die die geschiedenis van de Red Panthers niet meegemaakt hebben. Dat zijn speelsters die bij de jeugd altijd meegedaan hebben voor de medailles en die cultuur nu meegenomen hebben naar de A-ploeg."

Hoe groot is het aandeel van de nieuwe bondscoach, de Nederlander Raoul Ehren? "Op tactisch vlak heeft hij niet zo gek veel veranderd, maar hij slaagt er wel in die groep mee naar voren te trekken", ziet Geerts. "Ehren heeft wel een paar nieuwe accenten gelegd, zoals dat vrank en vrij spelen. Ze gaan nu uit van hun eigen sterkte en spelen aanvallend hockey. Ehren is natuurlijk ook een echte winnaar. Hij heeft al 9 landstitels gewonnen met Den Bosch. Dan ga je als speelster wel mee in zijn verhaal." "Ook de verdediging van de Panthers staat als een huis trouwens. Het is onwaarschijnlijk hoe weinig de tegenstanders van de Belgen in de cirkel geraken."

De Red Panthers zitten dus in een positieve spiraal en dan is het extra jammer dat ze er deze zomer niet bij zijn op de Olympische Spelen. "Als je ziet hoe ze nu spelen, is dat inderdaad zeer pijnlijk", vindt Floris Geerts. "Als je de halve finales op het EK haalt en daarin Nederland echt pijn doet, dan wil ik het nog wel eens zien op de Spelen. De Red Panthers hadden daar echt een heel mooi toernooi kunnen spelen." "De bondscoach zegt nu al dat ze volgend jaar naar het WK gaan om een medaille te pakken. Als je dan voor de medailles speelt, waarom zou je dat nu al niet kunnen doen dan?"

"Ehren heeft voor een nieuwe schwung gezorgd en speelsters als Englebert, Demotte of Ballenghien, het Talent van het Toernooi, dat zijn toch meisjes waar muziek in zit. Ik denk dat veel landen nu kijken naar België als een land om rekening mee te houden." "Later dit jaar zullen ook enkele speelsters nog het WK U21 spelen. Daar mag België ook de ambitie hebben om mee te doen voor de prijzen. Als zij die ervaring volgend jaar kunnen meenemen naar het grote WK dan kan het wel eens een heel mooi jaar worden voor de Red Panthers." En de Olympische Spelen van 2024? "Het is een uitgesproken ambitie om daar een medaille te halen", weet Geerts. "Met de combinatie van de kwaliteit die er al jaren is samen met de nieuwe, talentvolle generatie denk ik dat die ambitie gerechtvaardigd is."