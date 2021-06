"Drink water!": Cristiano Ronaldo toont afkeer voor frisdrank op persconferentie

Dat Ronaldo een Spartaans regime onderhoudt om zijn imposante lichaam in vorm te houden, weet iederen. Frisdrank is dan ook uit den boze voor de wereldspits.

In een interview vertelde hij ooit dat het voor zijn zoontje Cristiano Junior ook verboden is. "Soms drinkt hij Coca-Cola of Fanta en dan word ik boos. Als hij chips of frietjes eet, dan hebben we ruzie."

Op de persconferentie toonde hij dus nog maar eens zijn afkeer voor frisdrank. Wellicht levert het Ronaldo wel een boete van de UEFA op. Coca-Cola, dat miljoenen betaalt om sponsor te zijn op het EK, kon de actie ongetwijfeld minder appreciëren.