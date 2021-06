"De UEFA moet een klap voor de kop krijgen voor hun afhandeling rond Eriksen"

Christian Eriksen stuikte zaterdag tijdens Denemarken-Finland in elkaar. Ondertussen is hij wel aan de beterhand. Het is iets dat we natuurlijk liever niet hadden willen beleven. Dat is duidelijk. Het allerbelangrijkste is dat de vader, de echtgenoot en de vriend het heeft overleefd.

Tegelijkertijd is het best mogelijk dat we die prachtige stilist, die betoverende voetballer, kwijt zijn voor het internationale voetbal. Voor Denemarken ook de grote roerganger en dat op nauwelijks 29 jaar. Dat is toch een pijnlijk verlies.

Maar goed, het voorval heeft ons toch nieuwe helden opgeleverd. Nieuwe inzichten gegeven, nieuwe vragen doen stellen. Dan is het ook niet voor niets geweest, dat ijzingwekkende kwartier in Kopenhagen.

Bijvoorbeeld Simon Kjaer, de aanvoerder van de Denen, in de meest menselijke zin van het woord. Met zijn levensreddende actie, dat wordt overal door specialisten onderstreept, voor zijn vriend; de troost voor Eriksens vrouw langs de lijn en het leiden van zijn troepen op het veld. Wat mij betreft, en voor vele anderen, is hij nu al de man van het toernooi.