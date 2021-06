Waarom herleeft Meunier weer bij België? "Hij piekert misschien te veel"

Bij het Duitse voetbalmagazine Kicker wreven ze hun ogen uit toen ze Thomas Meunier aan het werk zagen tegen Rusland. Is dat dezelfde Meunier van het afgelopen seizoen bij Dortmund?

Tom Boudeweel: "Het was de Meunier zoals wij hem kennen, die zowel kan verdedigen als aanvallen, die met assists kan strooien en die regelmatig zijn doelpuntje meepikt, zoals hij eerder ook bij PSG deed."

"We waren toch ook een beetje verbaasd dat hij het voorbije seizoen zijn stempel niet kon drukken op de Duitse competitie. Maar in een vertrouwde omgeving komen, bij de Duivels dus, kan hem weer vertrouwen geven."

"Meunier is misschien te veel een piekeraar. Hij is een intelligente jongen, die naast het veld ook onder meer in kunst geïnteresseerd is. Hij is meer dan alleen een voetballer. Laat ons hopen dat hij bij de Duivels vertrouwen kan opdoen en hij volgend seizoen toch kan presteren bij Dortmund."