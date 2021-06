Villa Sporza: "Lukaku ging in 5 jaar van ruwe diamant naar complete speler"

"Iedereen die kritiek had op Lukaku keert zijn kar"

Dat Lukaku in bloedvorm is, hebben we gisteren allemaal mogen aanschouwen. Toch lag de spits van de Rode Duivels niet altijd in de bovenste schuif van alle voetballiefhebbers.

Ook Dennis van Wijk had vroeger zijn twijfels: "Het vorige EK was ik kritisch voor Lukaku, maar de voorbije vijf jaar heeft hij enorm aan zijn balbehandeling gewerkt. Hij was een ruwe diamant, nu is hij echt een complete speler."