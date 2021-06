Uw gids voor de Copa América: de 10e voor Brazilië of de 1e voor Messi?

Niet in Colombia en Argentinië, wel in Brazilië

Corona hangt als schaduw over Copa América: "De cijfers in Brazilië zijn...

Eindelijk internationaal eremetaal voor Messi?

Toch is Lionel Messi op een missie. De 'Vlo' heeft dan wel vroeg in zijn carrière de Olympische Spelen gewonnen, bij de profs is zijn palmares met Argentinië nog leeg.

'O Décimo' voor Brazilië?

Wie Copa América zegt, zegt ook Brazilië . In 2009 konden de 'Goddelijke Kanaries' na 30 jaar nog eens zegevieren op eigen bodem in het Zuid-Amerikaanse voetbaltoernooi.

De vijf stadions

Brazilië stelt vijf stadions ter beschikking. Het Estádio Maracanã en het Estádio Nilton Santos, in Rio de Janeiro, het Estádio Nacional Mané Garrincha in Brasília, het Arena Pantanal in Cuiabá en het Estádio Olímpico in Goiânia. Anders dan op het EK voetbal is er geen publiek toegelaten in de voetbaltempels.