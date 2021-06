Henri Vandenabeele wordt 3e in Giro voor beloften: "Reden op een heel hoog niveau"

Vandenabeele moest na een week koersen in Italië enkel de Spanjaard Juan Ayuso (een heus toptalent) en de Noor Tobias Halland Johannessen voor zich dulden in het algemene klassement.

Daar was de renner van Development Team DSM best tevreden mee. "Ons doel was om voor een goed resultaat te gaan in het algemene klassement. Natuurlijk wilde ik de Giro graag winnen, maar voor de race zei ik dat ik tevreden zou zijn met het podium", vertelde hij.

"De jongens beschermden me elke dag, dus ik was altijd veilig en zat telkens in de perfecte positie op de sleutelmomenten. Ik wil hen daar voor bedanken, want het is de eerste keer dat ik zoiets meemaakte. De manier waarop we hier hebben gereden was geweldig en op een heel hoog niveau."



"Ik denk dat die derde plek een compliment is voor het hele team. De staf, renners en experts", vertelde de trainer van Vandenabeele Bennie Lambregts. "Iedereen heeft geweldig werk geleverd om hier te geraken. We kunnen samen trots zijn op dit resultaat."