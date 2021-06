EK-Tribune, nr 2: "Heel dubbel gevoel toen Denemarken-Finland hervat werd"

Tom Boudeweel verzorgde zaterdagavond het commentaar tijdens België-Rusland. Hij zag de Rode Duivels openen met een 3-0-overwinning. Het was een overwinning zonder veel glans, maar ze staat wel mooi in de boeken.

Tom Boudeweel: "Het was de eerste van hopelijk 6 of 7 wedstrijden van de Belgen op dit EK. Dan kan ik begrijpen dat je een beetje met de handrem op speelt. Frivool was het voetbal niet, maar als je het EK kunt beginnen met 3-0, dan vind ik dat de missie geslaagd is."

Toch vond Boudeweel een minpuntje. "Youri Tielemans kreeg heel veel lof voor de uitzwaaiwedstrijd van de Belgen tegen Kroatië, maar ik vond hem niet zo goed tegen de Russen. Het is nogal gebeurd dat hij veel balverlies leed. Neen, ik vond zijn wedstrijd echt niet goed. Misschien vond hij de juiste man voor hem niet?"

Boudeweels collega Bert Sterckx bracht verslag uit van de wedstrijd tussen Denemarken en Finland, met de tragische gebeurtenissen rond Christian Eriksen, die neerviel na een hartstilstand.

Toen duidelijk werd dat Eriksen nog leefde en het naar omstandigheden goed stelde in het ziekenhuis, werd de match hervat. Sterckx vond dat niet zo'n prettige gedachte.

"Als ik het al lastig had om mijn focus terug te vinden, wat moet er dan door de hoofden van die Deense spelers gegaan zijn en welke knop moeten zij wel niet omgedraaid hebben?", vraagt Sterckx zich af.

"De spelers, ook van Finland, waren er niet meer bij met hun hoofd. Ik denk dat ze echt niet meer met die wedstrijd bezig waren."

"De enige verklaring die ik kan vinden is dat Christian Eriksen zelf gezegd heeft: "Jongens, speel maar. Het is okay". Want zelf had ik er een heel dubbel gevoel bij dat die match nog hervat werd."