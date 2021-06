EK is climax van moordende kalender: "Het wordt survival of the fittest"

Alsof je na drie cols buiten categorie nog een keer de Mont Ventoux op moet rijden: de afgetrainde lichamen van heel wat topvoetballers hebben dit seizoen al afgezien. Competitieduels, bekertoernooien, Europese wedstrijden, interlandvoetbal en nu nog een EK. Door corona allemaal in een veel te krappe kalender gepropt. Meerdere topvoetballers en -coaches trokken de voorbije maanden al aan de noodrem. Kevin De Bruyne in oktober: "Als ik tot het einde van het seizoen doorga, betekent dit dat ik twee jaar zonder pauze zal hebben gespeeld. Vooral mentaal heb je die rust nodig. Je lichaam moet kunnen helen. Maar niemand luistert naar de spelers."

Het is een en-en-en-verhaal. Meerdere factoren zorgen ervoor dat spelers vatbaarder zijn om letsels op te lopen. Stijn Indeherberge

Doorheen het seizoen viel de ene na de andere topspeler uit met blessures. Een greep uit de Rode Duivels die lang aan de kant stonden: Thomas Meunier, Kevin De Bruyne, Eden Hazard, Thorgan Hazard, Axel Witsel, Dennis Praet en Dries Mertens. "Dit was op vlak van fysieke belasting een uitzonderlijk seizoen", weet Stijn Indeherberge, lid van de medische commissie bij de Belgische voetbalbond. "Er moesten nog meer wedstrijden in nog minder tijd afgewerkt worden." "Bovendien was in vele landen de voorbereiding op het seizoen beïnvloed. Spelers hadden vaak een kortere aanloopperiode en moesten trainen met coronaregels, dat is niet ideaal. Daarnaast stonden spelers die corona kregen soms lang aan de kant. Hun ploegmaats moesten zo nóg meer spelen." "Het is een en-en-en-verhaal. Al die kleine beetjes zorgen ervoor dat spelers vatbaarder zijn om letsels op te lopen."

Kevin De Bruyne is één van de vele Rode Duivels die dit seizoen een blessure opliep.

Geen tijd voor vakantie

De internationale spelersvakbond FIFPRO luidt met regelmaat van de klok de alarmbel. Zij eisen een minimale rustperiode van 5 dagen tussen twee wedstrijden én 3 weken vakantie. Uit cijfers blijkt dat slechts 3 op 10 Europese spelers die laatste norm halen. Naast een fysieke leidden de belastende maanden ook tot een mentale weerslag. Door de COVID-crisis steeg het aantal voetballers dat burn-out-symtonen vertoonde. FIFPRO maakte in dat opzicht een overzicht van de spelers die dit seizoen het minste rust kregen. Manchester City-verdediger Ruben Dias klopte de meeste overuren, met een totaal van 5.892 speelminuten. De Portugees, nu opnieuw in actie op het EK, had ook amper 9 vakantiedagen. Rode Duivel Youri Tielemans had eveneens een overvolle voetbalagenda.

Naam Speelminuten Wedstrijden Gemiddelde rust Vakantie Ruben Dias (Por) 5.892 65 4,4 dagen 9 dagen Frenkie de Jong (Ned) 5.837 65 4,3 dagen 14 dagen Callum McGregor (Sco) 5.709 66 5 dagen 103 dagen Andrew Robertson (Sco) 5.694 63 4,6 dagen 19 dagen Gianluigi Donnaruma (Ita) 5.654 60 5,6 dagen 24 dagen Youri Tielemans (Bel) 5.642 64 4,5 dagen 20 dagen Bruno Fernandes (Por) 5.555 68 4,1 dagen 13 dagen Harry Maguire (Eng) 5.531 59 4,1 dagen 22 dagen Georginio Wijnaldum (Ned) 5.258 66 4,4 dagen 19 dagen Peter Gulacsi (Hon) 5.163 55 5,2 dagen 7 dagen

België 'friste' ploeg van alle topfavorieten

Ook in de eerste EK-match van de Rode Duivel vielen er al slachtoffers. Jan Vertonghen liep een enkelblessure op, Joeri Zjirkov moest met een hamstringletsel naar de kant. De carrosserie van dertigers is nu eenmaal vatbaarder voor slijtage. De onfortuinlijke Timothy Castagne zag zijn EK dan weer vroeg ten einde komen na een botsing. Speelde vermoeidheid ook daar een rol? "Over individuele casussen kan ik geen uitspraken doen", benadrukt Indeherberge. "Maar er zijn wel studies die aantonen dat vermoeide spelers een hoger risico lopen op contactblessures. Onder meer door een verhoogde reactietijd."

Goed mogelijk dat we de komende weken nog spelers met een pijnlijke grimas het veld zien verlaten. Of dat de vermoeidheid een cruciale rol zal spelen in de uitkomst van dit EK. De gespecialiseerde site 'The Athletic' maakte een overzicht van het gemiddeld aantal speelminuten van de ploegen op dit EK.

land gemiddeld aantal minuten kern 1. Engeland 3.688 minuten 2. Portugal 3.549 minuten 3. Nederland 3.520 minuten 4. Frankrijk 3.514 minuten 5. Duitsland 3.462 minuten 6. Spanje 3.362 minuten 7. Kroatië 3.280 minuten 8. Italië 3.234 minuten 9. Schotland 3.221 minuten 10. Polen 3.053 minuten 11. Tsjechië 3.025 minuten 12. Denemarken 2.916 minuten 13. Hongarije 2.907 minuten 14. België 2.811 minuten 15. Oostenrijk 2.764 minuten 16. Zwitserland 2.709 minuten 17. Zweden 2.675 minuten 18. Oekraïne 2.635 minuten

19. Rusland 2.543 minuten 20. Turkije 2.485 minuten 21. Wales 2.354 minuten 22. Finland 2.327 minuten 23. Noord-Macedonië 2.278 minuten 24. Slovakije 2.261 minuten

Survival of the fittest

Opvallend: van alle topfavorieten zou België het meest fris moeten zijn. "Maar aan die cijfers zit een positieve en negatieve kant", nuanceert Indeherberge. "Als een speler veel minuten voor zijn club maakt, betekent dat dat ze bepalend zijn of in vorm verkeren. Spelers op de bank maakten uiteraard veel minder minuten." Toch zal vermoeidheid volgens Indeherberge een doorslaggevende rol spelen in de jacht op de Europese titel. "Dit EK wordt een survival of the fittest. De situatie het voorbije anderhalf jaar was echt uitzonderlijk. Er zit momenteel nog meer druk dan anders op de spelers - letterlijk en figuurlijk." De vraag is of er ooit nog een einde aan komt. Het is een publiek geheim dat de FIFA en UEFA de kalender nog meer willen volduwen. Met nieuwe of frequentere toernooien. "Er spelen enorme economische belangen", beseft Indeherberge. "Alleen willen de spelers zelf ook voetballen. Misschien moeten we ze soms vaker tegen zichzelf beschermen door een duidelijke grens te stellen. Je kunt de belasting op het menselijke lichaam namelijk niet oneindig verhogen."