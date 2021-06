Einde carrière voor Christian Eriksen? "Kans is klein dat hij ooit nog speelt"

De voetbalwereld beleefde gisteren akelige momenten toen Christian Eriksen neerzeeg tijdens de EK-match tussen Denemarken en Finland.

Na een minutenlange reanimatie kwam Eriksen op het veld gelukkig weer bij bewustzijn. Wat later werd gemeld dat zijn toestand stabiel is, een verdere update is er vooralsnog niet.



Sanjay Sharma, professor sportcardiologie aan een Londense universiteit en arts, werkte bij Tottenham nog samen met Eriksen. Hij verwacht dat de voetbalorganisaties "zeer streng" zullen zijn om Eriksen ooit nog opnieuw te laten spelen.

Sharma benadrukt dat er iets vreselijks is misgegaan. "Deze man had tot 2019 normale tests, dus hoe verklaar je deze hartstilstand?", klinkt het.

Het feit dat Eriksen intussen wakker is, is volgens de cardioloog wel een zeer goed teken. "Dat betekent dat zijn vooruitzichten goed zijn", gaat Sharma verder.

"Ik weet wel niet of hij ooit nog zal voetballen. Het klinkt misschien bot, maar Eriksen is voor een paar minuten gestorven. Gaan medische professionals het risico lopen om hem opnieuw te laten sterven? Het antwoord is nee."

"Het goede nieuws is dat hij nog leeft, het slechte nieuws is dat hij waarschijnlijk aan het einde van zijn carrière is gekomen. In het Verenigd Koninkrijk zou hij alleszins niet mogen spelen, wij zijn daar heel streng in."