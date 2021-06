Djokovic na 19e grandslamtitel: "Opnieuw een droom die uitkomt"

De Serviër stond 2 sets in het krijt, maar draaide de rollen toch nog om: "Ik slaagde erin om mentaal bij de les te blijven. Dit is opnieuw een droom die uitkomt. Ik ben heel fier, heel gelukkig", vertelde Nole na afloop.

"Ik heb in minder dan 48 uur tegen twee grote kampioenen gespeeld (Nadal en Tsitsipas). Fysiek en mentaal was het de voorbije twee, drie dagen heel lastig voor mij."

Ook een zichtbaar ontgoochelde Tsitsipas deed na afloop zijn zegje: "Ik heb mijn best gedaan, het was mijn eerste finale. Novak heeft ons de laatste jaren getoond wat voor een grote kampioen hij is. Hopelijk kan ik op een dag de helft bereiken van wat hem is gelukt."

"Bij de 0-2 achterstand verliet hij de court. Ik weet niet wat er gebeurd is maar daarna was hij een andere speler. Hij speelde veel beter. Goed voor hem, hij deed het uitstekend."

"Ondanks mijn verlies vandaag heb ik vertrouwen in mijn spel. Ik wil mezelf niet tekortdoen. Er is geen reden waarom ik op een dag niet de trofee kan vasthouden", sloot Tsitsipas af.