Deense bondscoach heeft spijt: "Het was een foute keuze om door te spelen"

Hjulmand: "Het was een foute keuze om door te spelen"

Bondscoach Kasper Hjulmand had daags na de feite spijt van de keuze om door te spelen. "Het was verkeerd om de verantwoordelijkheid bij de spelers neer te leggen. We hadden nooit mogen doorspelen. Ik had er achteraf een slecht geweten door. Christian was op een bepaald moment dood, we wisten niet of we een vriend hadden verloren."

Hjulmand bevestigde wel dat het de bedoeling is om door te spelen op dit EK. "Maar we bekijken het speler per speler. Elke speler is anders en heeft zijn eigen gevoelens. Voor sommigen zal de match van donderdag tegen België misschien te vroeg komen, maar ik denk dat het ons als team wel zal lukken om er samen voor te gaan."



Hjulmand prees vervolgens de mens Christian Eriksen. "Het is een fantastische voetballer, maar ook gewoon een fantastische mens. Na de gebeurtenissen was hij bezorgd over ons, en natuurlijk zijn familie."



"Dat is typisch Christian. Hij herinnert zich niets meer en voelt zich goed op dit moment. Hij wilde dat we speelden gisteren en wij wilden spelen voor hem."