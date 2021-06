Dedryck Boyata: "Ik ga geen basisplaats opeisen bij de nationale ploeg"

Gisteren in Sint-Petersberg zette bondscoach Roberto Martinez een 3-mansverdediging neer met Dedryck Boyata in het midden.

"Ik wist pas op de bespreking vlak voor de match dat ik zou spelen, maar we werken de hele week naar de wedstrijd toe met een basisplaats in het achterhoofd", verklaart hij een dag later.

En donderdag in en tegen Denemarken? "Bij de nationale ploeg knap ik de taken op die ze me voorschotelen", antwoordt Boyata.

"Ik doe wat ze me vragen en weiger om een basisplaats op te eisen. Ik krijg veel vertrouwen van de coach en ik doe er alles aan om dat vertrouwen niet te beschamen."

"Ik ben ook geen jonge speler meer", wil de verdediger nog kwijt. "Ik ben 30 jaar oud, ik ben aanvoerder bij mijn club (Hertha Berlijn, red), ik beschik over de nodige ervaring en ik geef me altijd 100 procent."