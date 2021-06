Chili mist geblesseerde Alexis Sánchez in groepsfase Copa América

De ploegmaat van Romelu Lukaku bij Inter blijft alvast in Chili om te herstellen van de blessure.

Chili, dat in 2015 en 2016 de Copa América won, werkt morgen zijn eerste duel in Rio de Janeiro af tegen Argentinië. In de groepsfase spelen de Chilenen nog tegen Bolivia (17/06), Uruguay (20/06) en Paraguay (24/06).

De Copa América ligt onder vuur vanwege de gezondheidssituatie in Brazilië, het nieuwe gastland na de terugtrekking van Argentinië en Colombia. Brazilië is na de Verenigde Staten het land dat het zwaarst door de coronapandemie is getroffen.

Titelhouder Brazilië opent het toernooi vandaag in Brasilia tegen Venezuela. De Copa América wordt gespeeld in vijf stadions in vier steden: Brasilia, Cuiabá, Goiânia en Rio de Janeiro, dat twee stadions heeft.

De 47e editie van het Zuid-Amerikaans kampioenschap, met tien deelnemende landen, wordt gespeeld zonder publiek in de stadions. Alle teams moeten in een eigen 'bubbel' blijven.