Cavendish wimpelt vragen over Tour af: "Ik moet op de kleine Remco passen"

Mark Cavendish sprintte op een machtige manier naar de zege in de Ronde van België. Dus kwam het onderwerp "Ronde van Frankrijk" - die op 26 juni begint - op tafel. Cavendish wimpelde de vraag af: "Deceuninck - Quick-Step heeft de groene trui (Sam Bennett) in zijn team. Hij won vorig jaar 2 etappes."

"Als ik 2 ritten zou winnen, zeggen mensen vooral: waarom heb je er geen 6 gewonnen? Het is maar logisch dat we eerst zien hoe het met Bennett loopt, vooraleer we over iets ander gaan nadenken."

Bennett sukkelt met kniepijn en moest daarom verstek laten gaan voor de Ronde van België. Als de Ier niet topfit geraakt, is Cavendish een logische vervanger, toch?

"Dat hele gedoe rond een eventuele deelname aan de Tour de France kwam niet van mij. Ook niet van Lefevere. Het was de media die erover begon", zei Cavendish aan Sporza.



Maar dat klopt niet helemaal. Het was Patrick Lefevere, die in zijn column voor Het Nieuwsblad begon over Cavendish en de Tour. Lefevere schreef er dat Cavendish geen plan B is, omdat de Brit het niet ziet zitten om voor het minimumcontract dat hij heeft de Tour te rijden. En Lefevere begrijpt dat.

Afwachten of Sam Bennett fit geraakt en of Cavendish nog van gedachten verandert. Zijn sprintzege tegen onder meer Tim Merlier in de slotrit van de Ronde van België was in elk geval een serieuze sollicitatie.

"Hij is duidelijk klaar om te gaan als het moet. Zijn ritzege in de slotrit was een schoolvoorbeeld van hoe je een sprint moet winnen. Cavendish kan het nog altijd", besloot onze wielerman Carl Berteele.