17 jaar en 349 dagen: Jude Bellingham jongste speler ooit op een EK

17 jaar en 349 dagen. Hij mag nog niet met de auto rijden, maar Jude Bellingham maakte wel al zijn debuut op het EK voor de nationale ploeg. De middenvelder werd zo de jongste speler ooit op een groot toernooi.

Hij neemt het record over van Jetro Willems, die 18 jaar en 71 dagen was toen hij op het EK van 2012 speelde tegen Denemarken. Voor de Nederlander had Enzo Scifo het record in handen.

Het is lang niet het enige record dat Bellingham op zijn naam heeft zijn. De 26,5 miljoen die Dortmund dit jaar voor hem neertelde was een record voor een 17-jarige. Bij Dortmund kroonde hij zich enkele maanden geleden ook al tot jongste doelpuntenmaker in de clubgeschiedenis.