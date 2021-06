VIDEO: Nina Derwael wint eerste wedstrijd in bijna twee jaar met nieuwe oefening

Donderdag kregen we de nieuwe oefening van Nina Derwael in de kwalificaties voor het eerst te zien. Met een nieuw element, van handstand naar gekruiste handen, schroeft ze haar moeilijkheidswaarde nog wat meer op. In de kwalificaties leverde haar dat een score van 15.150 punten op.

In de finale turnde Derwael dezelfde oefening, maar volgens de jury blijkbaar iets minder zorgvuldig. 15.000 punten volstonden wel ruimschoots voor de overwinning in Osijek.

Met de 16-jarige Lisa Vaelen stond er nog een tweede Belgische in de finale. Zij legde met 13.633 punten beslag op de derde plaats. Morgen komt Derwael nog een tweede keer in actie, in de finale op de balk.