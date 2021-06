Venezuela geteisterd door coronagolf op 1 dag van start Copa America

De Venezolaanse voetbalbond bracht zaterdag zelf het nieuws naar buiten: "Vrijdagavond heeft de medische commissie van de Conmebol (de Zuid-Amerikaanse voetbalbond) ons laten weten dat 12 leden van onze nationale ploeg, waarbij zowel spelers als mensen van de technische staf, positief hebben getest op corona."

"Alle positieve gevallen zijn asymptomatisch en zijn meteen in isolatie gegaan." Het is nog niet duidelijk of Venezuela nog aan voldoende manschappen geraakt om morgen Brazilië, het nieuwe gastland, partij te geven.

Opmerkelijk is dat de spelers van Venezuela nog maar 2 dagen geleden een inspuiting kregen met het Sinovac-vaccin. Maar dat kwam dus te laat om de coronagolf in de selectie te vermijden. Zuid-Amerika is op dit moment het continent dat het zwaarst getroffen wordt door het coronavirus.