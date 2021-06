Uitsluiting Van Schip zindert na, Nys hekelt wedstrijdjury: "Amateurisme"

Van Schip kleurde als aanvaller de derde rit in de Baloise Belgium Tour en viel extra op met zijn nieuwste stuur "ABB" (Aero Breakaway Bar). Dat zijn zelf ontworpen stuur zijn voorarmen ondersteunde, veroorzaakte ophef in het peloton. "Mag dat wel", vroeg Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) zich af op Twitter.

Blijkbaar niet, want na de rit kreeg Van Schip te horen dat hij werd uitgesloten. Nochtans had de Nederlander toestemming gekregen om te vertrekken, maar de juryvoorzitter werd teruggefloten vanuit het hoofdkwartier van de UCI in Aigle.

De juryvoorzitter mocht het dan ook komen uitleggen vanmorgen: "De ploegleider en mecanicien zijn voor vertrek het stuur komen tonen", geeft hij toe. "Ik kende het model niet, ook al beweerden ze dat ze toestemming hadden van de UCI."

"Ik heb een foto getrokken en doorgestuurd naar de UCI. Ze moesten het antwoord afwachten. Tijdens de wedstrijd kreeg ik dan bevestiging dat het stuur verboden was om te gebruiken. Dat was al beslist in december 2020."

Maar Van Schip kreeg wel degelijk groen licht om te vertrekken. "Amateurisme", vat commentator Sven Nys het samen. "Van Schip is nu het slachtoffer van de slechte communicatie. Als ze niet zeker waren, hadden ze hem moeten laten starten op een gewone fiets."