Sportarts over hartstilstand Eriksen: "We krijgen er maar geen vat op"

"Toen ik het nieuws hoorde, dacht ik: weer eentje", zegt Tom Teulingkx, voorzitter van de Vereniging voor Sport- en Keuringsartsen.

"We weten dat het zeldzaam is, maar als dit op het wereldtoneel gebeurt, met al die camera's erop komt dat harder binnen. Dan worden we weer met onze neus op de feiten gedrukt: we krijgen er geen vat op."

Christian Eriksen wordt als profvoetballer bij de grootste clubs (Ajax, Tottenham en Inter) jaarlijks gescreend op hartproblemen. En toch gebeurt er zoiets. "We weten dat nog niet alles bekend is."

"3 à 5 sporters op 100.000 kunnen tijdens of vlak na het sporten een hartstilstand krijgen. Veel van dit soort hartstilstanden gebeuren bij spelers die eind de 20 zijn, zoals Eriksen. Misschien hebben zij tijdens hun carrière een aandoening verworven, die geleidelijk aan erger is geworden."

"Voetbal is ook een start-stopsport, met verschillende piekinspanningen. Dat kan mogelijk aanleiding geven tot zo'n hartstilstand. Die kunnen op een onderliggend hartprobleem een invloed hebben."

"Je kunt niet zeggen dat dit niet vaker voorkomt bij voetballers. Er zijn gewoon meer mensen die de sport beoefenen. Maar het komt dus evengoed bij duursporten voor."

Welke gevolgen zal dit hebben voor Eriksen? "Het is goed dat hij weer bij bewustzijn is. Ik hoorde wel dat het toch wat lang duurde voor ze aan de reanimatie zijn begonnen. Elke minuut die je wacht, verlies je 10% van de overlevingskansen. Het zou kunnen dat Eriksen nog zal kunnen voetballen met een defibrillator, maar daarvoor moeten we eerst de oorzaak kennen. Daarvoor is dit nog te voorbarig."