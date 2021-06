Pauline Couckuyt evenaart in Genève 25 jaar oud BR op de 400m horden

Couckuyt is bezig aan een uitstekende atletieklente. De hordeloopster had zich eind mei in Oordegem al geplaatst voor de Olympische Spelen met een persoonlijk record van 55"37.

Zaterdag deed ze op de Atletica-meeting in het Zwitserse Genève nog een pak beter. Couckuyt liep naar een knappe tweede plaats in een tijd van 54"95. Een evenaring van het BR dat Ann Mercken liep op de Spelen van 1996 in Atlanta.

Met haar nieuwe besttijd is Couckuyt goed voor de veertiende wereldjaartijd. De winst ging in Genève naar de Oekraïense Viktoriya Tkachuk in 54"60.