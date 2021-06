Nederlandse voetbalfans geven met vliegtuigje advies aan bondscoach: "Frank, gewoon 4-3-3!"

In de oefeninterlands voor aanvang van het EK probeerde de Nederlandse bondscoach Frank de Boer meermaals het 5-3-2 systeem met 5 verdedigers uit. Vaak tot ergernis van de Nederlandse voetbalfans.

Hét geliefde Nederlandse tactische systeem is namelijk 4-3-3. Om deze roep extra kracht bij te zetten, vloog er op zaterdagochtend boven het trainingsveld in Zeist een reclamevliegtuigje over met de duidelijke tekst 'Frank, gewoon 4-3-3!'

De actie van de supporters zorgde in elk geval voor hilariteit op het trainingsveld, maar de kans is klein dat Frank de Boer gehoor zal geven aan deze oproep. De bondscoach liet al meermaals merken voorlopig vast te willen houden aan het 5-3-2-systeem.