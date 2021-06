Nederland pakt voor eigen volk Europese hockeytitel na thriller van jewelste

Na hun zege in de halve finale moesten de Nederlanders nog één horde overwinnen om voor eigen volk de Europese hockeytitel te pakken. Tegenstander van dienst was Duitsland, de nummer 5 van de wereld.

Nederland surfte net zoals tegen België mee op het enthousiasme van het thuispubliek. Kansen vielen er langs beide zijde, maar Duitsland sloeg wel als eerste toe, via een strafbal.



Vlak na de rust maakte Kemperman gelijk voor Nederland. Beide ploegen leken elkaar in evenwicht te houden, maar het slot van het vierde quarter had nog een straffe apotheose in huis.

Enkele minuten voor het eind verstomde Staib het Nederlandse publiek met de knappe 2-1, een opwippertje over Oranje-doelman Blaak, maar in de slotseconden kwam Nederland nog langszij na een strafcorner.



Shoot-outs moesten net zoals in de halve finale van België beslissing brengen en daarin toonde Oranje zich opnieuw meester: 1-4. Nederland pakt zo een 6e Europese titel. De Red Lions zullen in Tokio op hun hoede zijn.