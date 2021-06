Hoe leggen we de Russen lam? "Als het niet lukt met Dzjoeba, blijft er niet veel over"

Bij Rusland is het vooral uitkijken naar diepe spits én aanvoerder Artjom Dzjoeba (32). Zijn statistieken bij de nationale ploeg ogen indrukwekkend met 29 goals in 52 interlands.

"Maar als we inzoomen op zijn cijfers, dan merk je meteen dat hij vooral tegen de kleinere landen scoort", merkte Wesley Sonck fijntjes op. "Ik denk niet dat hij al vijf goals gemaakt heeft tegen echte toplanden."

Gert Verheyen ging verder door op Dzjoeba en de sterkte van het team aan de hand van wat beelden van de Russen tegen de Belgen. "Ze zoeken Dzjoeba bijna altijd als aanspeelpunt, waarna hij op zijn beurt de derde man zoekt."

"Dan komen de lopers over de zijkanten om de bal opnieuw voor te brengen. Ook met de lange bal is hij heel gevaarlijk door zijn lengte."

"Het straffe uit die wedstrijd tegen de Belgen van vorig jaar is dat het net de Belgen waren die erin slaagden om op die manier te scoren. Deze manier van spelen is een aandachtspunt, Roberto Martinez zal er zeker over beginnen."

Hoe verdedig je daarop? "Je kan de paslijn naar Dzjoeba afsnijden, je kan het duel proberen te winnen of je kan de lopende man proberen te volgen en van de bal te houden. Ik zou vooral voor de eerste en de derde optie kiezen."

"Als je zo'n profiel als Dzjoeba in je ploeg hebt, ga je er automatisch op spelen. Het probleem is vaak dat het dan het enige wordt dat je nog probeert. Dat geldt wel wat voor Rusland. Als dat niet werkt, dan blijft er eigenlijk niets meer over."