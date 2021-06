Hij die de aandacht haat: Christian Eriksen, de man waarvoor de wereld bad

Symbolisch was het bijna: de ploegmaats van Christian Eriksen die gisteren een menselijk scherm vormden om de tragische taferelen van de camera's af te schermen.

Allen voor Eriksen, zoals de middenvelder er zélf jaren voor zijn landgenoten was. Sinds zijn debuut voor de nationale ploeg in 2010 is hij de grote voortrekker van het Deense voetbal. Perfect tweevoetig, een sublieme traptechniek, technisch hoogbegaafd en een geweldige vista. Deens dynamiet op noppen.

Al voor hij naar de kleuterklas mocht, liep de kleine Eriksen met een bal aan de voetjes. Opgetraind door papa Thomas, een autohandelaar wiens carrière mislukte door blessures, bij het lokale voetbalploegje Middelfart. Hij zou zijn jongste zoon 10 jaar lang niet loslaten.



Op zijn 14e moest dat wel. Toen trok Eriksen naar de Deense topclub Odense, waar hij er meteen bovenuit stak en op de radar kwam van Europese topclubs. Maar proefperiodes bij Chelsea en Barcelona draaiden uit op een teleurstelling.

Het verklaarde waarom Eriksen later een test bij Ajax weigerde. "Voor mij is het kopen of niks", klonk het zelfbewust bij de tiener. De Nederlandse club ging de gok aan - eentje die ze zich allerminst zouden beklagen.

Eriksen groeide uit tot een publiekslieveling in Amsterdam. Samen met Rode Duivels Jan Vertonghen en Toby Alderweireld, vrienden die hij later opnieuw zou treffen in Londen. Na drie titels en één beker was het in 2013 tijd voor een stap hogerop.

Bij Tottenham maakte Eriksen meteen een kanonstart. En wie zoiets flikt in de Premier League krijgt de voetbalwereld aan zijn voeten. Aandacht waar Eriksen zelf allerminst om vroeg. Liefst bleef de minzame Deen ver weg van de spotlights.

"Hij is altijd zeer bescheiden gebleven", getuigde zijn jongere zus Louise - zelf ook Deens international - ooit. "Misschien zijn de cadeautjes die hij ons geeft wel groter geworden. Zo gaf hij me ooit eens een auto cadeau: een Volkswagen Up."