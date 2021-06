Florence De Cock en Lucas Da Silva pakken Belgische titel op 10.000m

Bij de vrouwen stond er geen maat op de Florence De Cock. De atlete van Waremme Oreye haalde het met ruime voorsprong in 34'26"65 voor Lore Tack (35'49"93) en Marta Alexandra Chylinski (36'38"48).

Bij de mannen was het spannender. Lucas Da Silva van RFC Luik haalde het na een spannende strijd met Steven Casteele in 29'38"50. Casteele volgde in 29'44"48. Het brons was voor Bjarne Rassschaert in 29'54"64.