Emotionele Deense bondscoach: "Met zulke emoties kan je niet spelen"

De Deense bondscoach Kasper Hjulmand kreeg op zijn persconferentie uiteraard veel vragen over Christian Eriksen en dan vooral of Denemarken wel voort had moeten spelen.

"Er is totaal geen druk gezet door de UEFA. We kregen 2 opties: ofwel gingen we door met spelen ofwel zouden we morgen (zondag) om 12 uur spelen."

"De groep heeft unaniem beslist om toch opnieuw te spelen. Het was ondenkbaar voor mijn spelers om morgen te moeten terugkomen. Maar eigenlijk kun je geen wedstrijd spelen met dat soort gevoelens."

"Het is ongelooflijk dat mijn spelers het nog geprobeerd hebben. Ik kan niet trotser zijn op deze groep, die zo goed voor elkaar zorgt."

Een opmerkelijke rol was weggelegd voor aanvoerder Simon Kjaer, die niet alleen Eriksen ervan behoedde om zijn tong in te slikken, maar die aan de zijlijn ook zijn aangeslagen vriendin morele steun bood.

"Het zijn heel goeie vrienden. Hij was diep, diep geraakt door het incident. Hij heeft het nog een kans gegeven, maar hij kon het uiteindelijk niet (hij werd in de 2e helft gewisseld)."

"Al onze gedachten zijn nu bij Christian en zijn familie. Hij is een van de beste spelers die je je kunt wensen. En als mens is hij nog beter."