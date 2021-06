Dessers hoopt dat Onuachu snel verkocht wordt: "Dat zou goed zijn voor mij"

29 doelpunten in zijn eerste seizoen bij NAC Breda, 18 goals bij zijn debuut bij Heracles en maar 7 goals bij Genk. De statistieken van het eerste seizoen van Cyriel Dessers steken wat af tegenover zijn Nederlandse avonturen.

"Ik heb heel veel als invaller gespeeld", kadert Dessers in de voetbalpodcast van Voetbal International. "Dat is niet fijn, zeker als je van een goed seizoen komt bij Heracles."

"Ik had wat pech met blessures en trainerswissels in het begin van het seizoen en op dat moment was mijn concurrent Paul Onuachu zeer sterk. Alleen Lewandowski scoorde meer goals in de Europese competities. Daar valt wel iets voor te zeggen."

Onuachu scoorde 37 goals voor Genk en de nationale ploeg. "Heel sterke cijfers", geeft Dessers toe. "Of ze Onuachu niet gewoon moeten verkopen? Hopelijk, dat zou goed zijn voor mij", lacht hij.