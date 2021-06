Derwael: "Fysiek en mentaal voel ik me beter dan een jaar geleden"

Een score van 15.000 volstond ruimschoots voor de overwinning in Osijek, al lag die score lager dan tijdens de kwalificaties. Derwael had daarvoor wel enkele verklaringen.



"Ik vond mijn prestatie in de finale zelf ook wat minder dan in de kwalificaties. Een finale is natuurlijk altijd wat spannender en bovendien was het de eerste keer dat ik niet kon opwarmen in de zaal voor mijn nieuwe oefening. Ik voelde dat het allemaal wat minder clean was."

"Ik ben vooral blij dat ik het gevoel opnieuw heb van een finale te hebben kunnen turnen en van de nieuwe oefening. De score in de finale lag iets lager dan in de kwalificaties omdat ik bij mijn tweede element niet voluit ben gegaan. Het was daardoor allemaal iets meer trekken en sleuren."

"Ik ben tevreden over hoe ik met alles ben omgegaan. Het gaf een goed gevoel opnieuw een wedstrijd te turnen met de bijhorende adrenaline en opnieuw te voelen hoe ik daarop reageer."

"Het is nu vooral nog een kwestie van veel herhalen. Ik weet nu dat ik deze oefening kan, en moet er extra finesse in krijgen. Alles wat ik vanaf nu doe is in functie van Tokio."

"Fysiek en mentaal voel ik me nu beter dan een jaar geleden. Ik ben een jaar gegroeid en ouder geworden. Ik heb me heel flexiebel leren opstellen en dat zal me helpen op de Spelen."