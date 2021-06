David Goffin begint volgende week in Halle aan zijn grasseizoen

Goffin moest vorige week Roland Garros meteen verlaten nadat hij in drie sets (6-0, 7-5, 7-6) verloor van het 19-jarige Italiaanse talent Lorenzo Musetti (ATP 76).



Goffin sukkelt al weken met een vormdip. In Halle, waar hij goede herinneringen heeft, hoopt hij terug aan te knopen met een goede prestatie. Goffin bereikte in de Duitse stad in 2019 nog de finale, die hij verloor van Roger Federer met 7-6, 6-1.

Het deelnemersveld in Halle is wel niet van de poes. Met Medvedev, Tsitsipas, Zverev, Roebljov en Federer staan er 5 toptienspelers op de tabel. Goffin zal het in zijn eerste ronde opnemen tegen de Fransman Moutet (ATP-73). In de kwartfinale wacht mogelijk een duel met Federer.