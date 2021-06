Christian Eriksen weer bij bewustzijn na reanimatie, zijn toestand is stabiel

De wedstrijd tussen Denemarken en Finland naderde het einde van de eerste helft toen Christian Eriksen plots in elkaar stuikte. Zijn ploegmaats zagen meteen de ernst van de situatie en het medische personeel was snel ter plaatse.

De Deense spelers schermden hun ploegmaat af voor de fans en de tv-camera's, terwijl de dokters hartmassage aan het geven waren. Na een tiental minuten werd Eriksen op een brancard weggedragen en verlieten alle spelers het veld.

Eriksen was op dat moment weer bij bewustzijn. De speler van Inter, ploegmaat van Lukaku, werd afgevoerd naar het ziekenhuis. De UEFA liet weten dat zijn toestand stabiel is. Hij zou wakker zijn en kunnen praten en zijn vriendin is in zijn buurt.

De match tussen Denemarken en Finland werd gestaakt, het is niet zeker of er vandaag nog gespeeld wordt, ook in België-Rusland.

Uit respect voor zijn situatie en wegens de schokkende beelden bieden we de beelden niet aan.