"Stadion dat de naam van Eriksen scandeerde ging door merg en been"

"Hét moment van deze zaterdag 12 juni is ongetwijfeld dat wat er met Christian Eriksen is gebeurd. Hij zeeg neer net voor de rust en werd op het veld gereanimeerd. Totale ontreddering bij fans, spelers en familie."

"Maar dan kwam de opluchting. Eriksen ademde, gaf teken van leven, opende zijn ogen en stak zijn duim in de lucht. Wat daarna volgde in het stadion was pakkend. Het hele stadion ging zijn naam scanderen. Dat ging door merg en been."