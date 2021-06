Wout van Aert zal zijn Belgische titel in het tijdrijden niet verdedigen

Door een blindedarmontsteking zag Wout van Aert zijn voorbereiding op de Tour helemaal door elkaar geschud.



In plaats van de Dauphiné te rijden trok Van Aert op hoogtestage naar Tignes. De enige wedstrijd die hij voor de Tour rijdt, is het BK op de weg in Waregem (op 20 juni).



Het BK tijdrijden (16 juni) staat niet op zijn programma. Vorig jaar was hij nog de beste op dat BK.



"We denken dat ik na de blessure (blindedarmontsteking) alle tijd nodig heb om nog trainingsuren te maken", zegt Van Aert.



"Ik moet ook nog enkele goede trainingen doen met het oog op de Tour, waar ik in topvorm wil verschijnen. Mijn enige vorm van competitie voor de Tour wordt het BK op de weg (wat verplicht is voor Belgische profs)."