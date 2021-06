Vandenbempt: "Denk dat Martinez voor Mertens kiest, en ik zou het ook doen"

"Dat Martinez zijn basiself nog niet kent, dat gelook ik niet", vertelde Peter Vandenbempt aan de vooravond van de eerste EK-partij. "Ik denk niet dat hij een hele nacht zal liggen te woelen."

In de defensie wordt het kiezen tussen Thomas Vermaelen of Jason Denayer. "Als iedereen topfit is, kies ik altijd voor Vermaelen. Met alle respect voor Denayer, maar Vermaelen is de betere verdediger met meer ervaring. Hij staat hoger aangeschreven. Maar, zoals de bondscoach heeft aangegeven, het gaat om het managen van het aantal matchen. De beste optie, Vermaelen dus, is net

iets meer nodig in het vervolg van het toernooi, misschien al tegen de Denen. Dus morgen denk ik dat het Denayer wordt."

En dan is er het dilemma Doku versus Mertens. “Ik denk dat hij Mertens gaat zetten en in zijn plaats zou ik het ook doen. Op basis van de prestaties in de oefenmatchen van Doku en de matige prestatie van Mertens en ook de prestaties bij hun clubs de voorbije maanden, moet je eigenlijk kiezen voor Doku."

"Maar er is ook geen enkele reden om Mertens op de bank te zetten. Zo creëer

je een onaangenaam gevoel binnen de kern en bij Mertens. Doku heeft er geen probleem mee om op de bank te beginnen en in te vallen en misschien het verschil te maken."

"Mertens zal het uitstekend doen als je hem aan de aftrap brengt. Wie bezorgde de Belgen de zege tegen Algerije in 2014? Mertens. Wie maakte tegen Panama de openinggoal in de eerste match? Mertens. Dus we zetten hem."