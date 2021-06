Russische bondscoach: "Lessen getrokken uit nederlagen tegen België"

"Het is een tegenslag, maar elke ploeg heeft zo wel een verhaal. Bij ons gaat het om Mostovoj. Met Roman Jevgeni hebben we al een vervanger bij de groep gehaald. Verder is iedereen getest, alles is duidelijk", vertelde Tsjertsjesov vandaag op zijn persbabbel.



Hoe sterk zijn de Russen? Kunnen ze de Rode Duivels het leven morgenavond zuur maken? Kunnen ze op het EK net zo ver geraken als op het WK in eigen land 3 jaar geleden, toen ze zich naar de kwartfinales stuntten?



Vragen waar we morgen en de komende weken antwoorden zullen krijgen. Coach Tsjertsjesov is nu alleen bezig met de Belgen. Pro memorie: in de voorronde van dit EK speelden België en Rusland in dezelfde groep. In maart 2019 klopte België de Russen met 3-1, in Rusland wonnen de Duivels in november van hetzelfde jaar met 1-4.



Tsjertsjesov: "België is een goede ploeg met een goede coach. We hebben drie keer tegen elkaar gespeeld (met ook een 3-3 oefenmatch in 2017, red) en telkens waren het interessante matchen."

"Ik heb er lessen uit getrokken. Welke die zijn, ga ik nu niet vertellen, want ik wil de tegenstander niet wijzer maken. Maar ze hebben sterke spelers, met veel kwaliteiten."

"Gisteren hebben we op training geoefend om de sterke punten van de Belgen te counteren. We hebben ze bestudeerd en nu moeten we trachten dat om te zetten naar een goeie wedstrijd."