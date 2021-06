Red Lions niet ontgoocheld na EK-exit: "Binnenkort andere katten te geselen"

Ook bij Victor Wegnez viel de ontgoocheling al bij al nog mee. "We hebben een goede wedstrijd gespeeld. Een gepast antwoord gegeven op de kritiek die er was na de nederlaag tegen Engeland", vertelde hij.

"We speelden ons beste hockey en hoeven ons niet te schamen. We waren dicht bij de finale, shoot-outs zijn altijd een loterij. Op het WK in India trokken wij aan het langste eind, nu was het hun beurt."

"Nederland is een goede finalist en voor ons gaat het leven voort. Op voorhand hadden we al gezegd dat we liever wel de Spelen zouden willen winnen en niet het EK, dan andersom. Nu moeten we die Spelen dus wel winnen."