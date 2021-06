Nina Derwael baalt na val op de balk: "Er zat wat twijfel in mijn hoofd"

In haar 1e competitie in 20 maanden toonde Nina Derwael gisteren de oefening waarmee ze in Tokio sier wil maken aan de brug met ongelijke leggers.



Vandaag kwam Derwael in Osijek in actie tijdens de kwalificaties op de balk. Toen ze een zijwaartse salto maakte, kwam ze plots ten val. Dat kostte haar een punt.



Een balende Derwael herpakte zich snel en behaalde een degelijke score van 13.3. Het beste resultaat van alle turnsters in Osijek. Zondag staat de balkfinale op het menu. Morgen turnt Derwael de finale aan de brug met ongelijke leggers.



"Na mijn oefening dacht ik: "Dat meen je niet." Ik kwam ten val bij een van de simpelste elementen in mijn oefening."

"Maar het was al de hele week dat die oefening niet altijd even goed ging. Daardoor zat er wat twijfel in mijn hoofd."