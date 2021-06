Mountainbiker Jens Schuermans wordt 8e op shorttrack in Leogang (WB)

De race van Schuermans verliep niet meteen vlekkeloos. Door een valpartij moest hij knokken voor elke plek.

Onze landgenoot schudde een heus inhaalmanoeuvre uit zijn benen en ging van de 33e naar de 8e plaats in de shorttrack.

Samen met Githa Michiels kreeg Jens Schuermans eerder vandaag te horen dat hij geselecteerd is voor de Olympische Spelen in Tokio. Githa Michiels eindigde bij de vrouwen in Leogang dan weer op een 30e plaats in de shorttrack.

De Zwitser Mathias Flückiger en de Française Loana Lecomte waren de triomfators in de inleidende race op de Wereldbekermanche van zondag.



Andere grote namen Mathieu van der Poel en Thomas Pidcock verschenen in Leogang niet aan de start. Van der Poel verdween eerder vandaag in de Ronde van Zwitserland met een verkoudheid.